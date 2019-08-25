اكبر عملية باليستية يمنية تستهدف النظام السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

في اكبر عملية باليستية على قائدة التحالف السعودي منذ بداية العدوان على اليمن في العام 2015م، أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، اليوم 10 صواريخ باليستية نوع بدر1 على أهداف عسكرية بجيزان في أكبر عملية للقوة الصاروخية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت عشرة صواريخ باليستية نوع بدر 1 استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية في جيزان.

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وأكد أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية مخلفة عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي.

وبين أن العملية تعتبر أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة الباليستية متوسطة المدى منذ بدء العدوان .

وأشار العميد سريع إلى أن عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني .. وقال” نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره”.