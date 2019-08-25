شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يوقع ”أخطر اتفاقية” في الرياض ثمنا لأحداث شبوة! .. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

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شفت وسائل إعلامية عن اعتزام الرئيس هادي توقيع الاتفاق الذي خرج عن اجتماعاته بمستشاريه وطاقمه الوزاري بشأن إنهاء دور الإمارات في التحالف، كأول ثمن لانحرافها عن أهداف التحالف، في حالة استمرت بدعم الانقلابيين في جنوب اليمن.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصدر رئاسي يمني، عزم الرئيس عبدربه منصور هادي، انهاء دور الامارات العربية المتحدة في اليمن.

وكشف المصدر الرئاسي، إن الرئيس هادي شرع في إجراءات إنهاء دورالامارات في التحالف العربي في حرب اليمن.

ونقل المشهد اليمني عن المصدر أن الرئيس هادي وقع على رسالة موجهة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية بشأن إنهاء التواجد الاماراتي داخل الأراضي اليمنية .

ولم يشر المصدر ما إذا كانت الرسالة قد أرسلت إلى السعودية أم ليس بعد.

وكان وزير الشؤون الخارجية في دولة الامارات، قد أعلن أمس في تغريدة على تويتر، أن بلاده ستواصل المشاركة في التحالف العربي في اليمن ولن تنهي تلك المشاركة إلاّ بطلب من السعودية، وذلك بعد دعوات يمنية بإنهاء دور الامارات في اليمن.

وفي منتصف أغسطس الجاري حملت الحكومة اليمنية “المجلس الانتقالي الجنوبي” والإمارات مسؤولية ” الانقلاب” على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت في بيان الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك “المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري.