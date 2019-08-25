شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اعلان حالة الطوارئ بحضرموت واستدعاء كافة الافراد ووقف جميع الرخص والتصاريح .. وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8401782وجه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني جميع الوحدات الأمنية والعسكرية برفع جاهزيتها القتالية ووقف جميع الرخص والإجازات والتفتيش على الأسلحة والذخيرة والاليات وتحضير كافة الأفراد والاستعداد لأي طارئ.8401782

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اعلان حالة الطوارئ بحضرموت واستدعاء كافة الافراد ووقف جميع الرخص والتصاريح .. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.