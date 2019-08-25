شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الجيش اليمني يحتفل بالنصر من داخل مقر المجلس الإنتقالي بشبوة.. شاهد كيف تعامل مع صورة الزبيدي وعلم الانفصال.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداولات مواقع التواصل الاجتماعي على صور حصرية للقوات الحكومية من داخل مقر المجلس الانتقالي بشبوة عقب السيطرة عليه بالحظات. أخبار قد تهمك: Advertisements وذكرت المصادر أن قوات من الجيش سيطرت على المقر عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النخبة الشبوانية. واشارت المصادر الى ان القوات سيطرت على المنطقة المحيطة بالمقر. .

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