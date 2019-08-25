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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد ماذا فعل السعوديون في مدينة الطائف بصورة ولي العهد «بن سلمان» - الجميع منذهلون !؟ (صور)

نالت لوحة فنيّة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إعجاب آلاف الزوار في فعالية قرية ورد، والتي شاركت في إعدادها وإخراجها أكثر من تسعة آلاف بصمة من مختلف الفئات العمرية من زوار «موسم الطائف

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وأبدى الفنان السعودي طلال العباسي، فخره بهذه اللوحة الفنية، والتي اعتبرها أهم أعماله وأقربها إلى قلبه، مستخدمًا فن «البوب آرت»، ومعتزًّا بمشاركة آلاف الزوار الذين شاركوا بوضع بصماتهم على هذه اللوحة.

وأوضح أنّ فكرة اللوحة جاءت أثناء إعداده المشاركة في فعاليات موسم الطائف؛ حيث أحبّ أن يظهر بفكرة جديدة يشاركه فيها أعداد كبيرة من محبي الفن وزوار فعاليات شارع الفن في قرية ورد، وهذا ما تحقق بمشاركة ما يزيد على تسعة آلاف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، كما سجلت الفعالية مشاركة طفل لم يتجاوز خمسة أشهر ببصمته في هذه اللوحة الفنية.

واستغرقت هذه اللوحة ما يقارب 20 ساعة لمدة خمسة أيام بمعدل أربع ساعات يوميًّا، حتى ظهرت بشكلها النهائي الذي لفت انتباه زوار شارع الفن الذي شكّل متعة بصرية لا تنتهي في قرية ورد، مع شارع ممتدّ وممتلئ بالفنانين الموهوبين، والذي يضم عددًا من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية والرقمية والفنون التفاعلية المختلفة، التي يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ فنان سعودي.