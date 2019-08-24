هذا ماعثر عليه أبطال الجيش الوطني في مبنى ”المجلس الانتقالي بمدينة عتق بعد تطهيره

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عدن - ياسمين التهامي - عثرت قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، اليوم السبت 24 اغسطس/آب، على كميات كبيرة من الذخائر والاسلحة الخفيفة والمتوسطة مخزنة في مقر ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا في مدينة ”عتق“.

وذكرت مصادر عسكرية في محور عتق، ان ”قوات الجيش الوطني واصلت، اليوم، تطهير عدد من المواقع والمباني التي كانت تتمركز فيها مليشيات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا في محافطة شبوة“.

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وأوضحت ان ”من بين المباني التي تم تطهيرها مبنى فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق وذلك في إطار خطة الجيش الوطني لتأمين مدينة عتق ومحيطها بعد يوم من تحرير المدينة من عناصر مليشيات النخبة الشبوانية“.

وأشارت الى أن أفراد اللواء 21 ميكا عثروا داخل مبنى المجلس الانتقالي في عتق على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة وقذائف الار بي كانت المليشيات الانقلابية تخزنها في بدروم المبنى.