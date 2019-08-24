شكرا لقرائتكم خبر عن سام الغباري يفجر فضيحة مدوية ويكشف عن مصير قوات تتبع طارق والزوكا كانت في طريقها الى شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده ..شاهد ماورد فيه بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل

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