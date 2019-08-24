شكرا لقرائتكم خبر عن جسور الاسنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1986616

إذا فقدت أسنانك، يمكن لطبيب الأسنان أن يسد الثغرات الموجودة في ابتسامتك بجسور الأسنان، فجسر الأسنان عبارة عن سن اصطناعية (تُعرف باسم الجسر) يتم تثبيتها في مكانها عن طريق تجويف الأسنان على جانبي الفجوة، وعلى الرغم من أنه يمكن تصنيعها من مجموعة متنوعة من المواد مثل الذهب، إلا أنها عادة ما تكون مصنوعة من البورسلين لتشبه مظهر أسنانك الطبيعية.

أنواع جسور الأسنان

هناك أربعة أنواع رئيسية من جسور الأسنان:

جسر الأسنان التقليدي

يتكون الجسر التقليدي للأسنان من أسنان مزيفة يتم تثبيتها في مكانها بواسطة تيجان للأسنان تم تثبيتها على تجويف الأسنان، والجسر التقليدي هو النوع الأكثر شعبية لجسر الأسنان ويمكن استخدامه عندما يكون لديك أسنان طبيعية على جانبي الفجوة التي أوجدتها الأسنان المفقودة.

الجسر الناتئ

على الرغم من أنه يشبه الجسر التقليدي، إلا أن الجسر الناتئ يتم تثبيته في مكانه بواسطة تاج الأسنان الذي تم تدعيمه بسن واحد فقط، بمعنى أنه يمكنك الحصول على الجسر الناتئ بوجود سن طبيعية واحدة بجانب فجوة الأسنان المفقودة.

جسر ماريلاند

على غرار الجسر التقليدي، توظف جسور ميريلاند لطب الأسنان اثنين من الأسنان الطبيعية، واحدة على كل جانب من هذه الفجوة. ومع ذلك، في حين يستخدم الجسر التقليدي تيجان الأسنان على الأسنان التالفة، يستخدم جسر ميريلاند إطارًا إما من المعدن أو البورسلين المرتبط على ظهور الأسنان التالفة

مثل الجسر التقليدي، لا يمكن استخدام جسر ماريلاند إلا إذا كان لديك سن طبيعي على كل جانب من الفجوة التي تسببها الأسنان أو الأسنان المفقودة.

جسر الأسنان المدعوم من الأسنان المزروعة:

كما يوحي الاسم، تُستخدم جسور الأسنان المزروعة بدلًا من التيجان أو الأطراف، وعادة يتم تنفيذ عملية زرع واحدة جراحيًا لكل سن مفقودة، ويضع هذا السن المزروع الجسر في موضعه.

ما هي تكلفة جسور الأسنان؟

هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على السعر بما في ذلك:

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عدد الأسنان اللازمة لملء الفجوة

المواد المستخدمة، مثل الراتنج المركب أو الزركونيا أو السبائك المعدنية المغطاة بالراتنج

مدى تعقيد / صعوبة تركيب الجسر

علاجات إضافية لمشاكل الأسنان الأخرى، مثل أمراض اللثة

الموقع الجغرافي

نوع الجسر الذي تحدده.

جسر الأسنان هو الأفضل أم زراعة الأسنان:

يعتمد اتخاذ ذلك القرار على رأي الطبيب المعالج في المقام الأول، وعلى حالتك، ولكن هناك بعض المعلومات التي قد تساعدك في اتخاذ القرار الأنسب لك، فعملية زراعة الأسنان قد تكلفك أكثر بكثير من تركيب جسور الأسنان، وعلى الجانب الآخر، قد يحتاج الأمر إلى استبدال جسر الأسنان كل 5 إلى 15 عامًا، اعتمادًا على الرعاية المناسبة، بينما تعتبر عمليات الزرع حلًا دائمًا، وهناك عوامل يمكن أن تقلل من حياة جميع أنواع الجسور- بما في ذلك المواد المستخدمة في عملية زراعة الأسنان- أهمها التدخين وصحة الأسنان ويمكنك زيارة هذا الموقع لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.

لماذا قد تحتاج إلى تركيب جسر الأسنان؟

عندما يكون لديك أسنان مفقودة، يمكن أن يؤثر ذلك عليك بعدة طرق، ويمكن لجسر الأسنان معالجة هذه التغييرات، بما في ذلك:

استعادة ابتسامتك

استعادة القدرة على المضغ بشكل صحيح

استعادة سلامة النطق

الحفاظ على شكل وجهك

إعادة ضبط إطباق الأسنان لتوزيع القوة بشكل صحيح عند المضغ

منع أسنانك المتبقية من الخروج من مكانها السليم

في النهاية، إذا كنت تفتقد سنًا أو عددًا من الأسنان، فلديك خيارات بديلة مختلفة لمناقشتها مع طبيب الأسنان، وهناك العديد من الفوائد لاستخدام جسور الأسنان، وهناك العديد من العوامل - بما في ذلك التكاليف - التي يجب عليك مراعاتها قبل اتخاذ القرار مع طبيبك. 1986616