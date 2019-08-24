هجوم جوي واسع على قاعدة الملك خالد الجوية بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح العميد سريع أن الهجوم الجوي الواسع نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الاقلاع والهبوط.

وأكد أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية حقق هدفه بدقة بفضل الله.

Advertisements

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن “هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم”.

من جهتها أظهرت مراكز رصد جوية عودة طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار أبها القريب من قاعدة الملك خالد الجوية إلى مكان إقلاعها من مطار جدة الدولي.

وأوضحت تلك المراكز أن رحلة تابعة للخطوط الجوية المصرية نفذت عدة دورات قبل مغادرة أجواء مدينة أبها بالتزامن مع الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ عمليتين هجوميتين، أمس الأول الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، حيث استهدفت العملية الأولى منظومة الاتصالات العسكرية بينما استهدفت العملية الأخرى خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.