Advertisements عاجل.. إسقاط طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية السبت 24 أغسطس 2019 أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن قوات التحالف العربي اعترضت وأسقطت طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية Advertisements

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