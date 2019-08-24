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الحزام الأمني يحبط محاولة تهريب مخدرات وذخائر شمال عدن

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قالت قوات الحزام الأمني، أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب مخدرات وذخائر شمال العاصمة المؤقتة عدن .



وذكر مصدر مسؤول في نقطة الحسيني في تصريح صحفي نشره القسم الإعلامي بالوية الدعم والإسناد، أن أفراد النقطة والواقعة شمال عدن تمكنت من ضبط عدد من الاشخاص بحوزتهم مخدرات واسلحة كانوا في طريقهم الى خارج عدن.

وأشار المصدر إلى أن افراد النقطة اشتبهوا بمركبة نوع “باص ركاب” بدون لوحات, وعلى متنه سته اشخاص، حيث قاموا بتفتيشه كإجراء أمني وعثرت على 22 شريط حبوب مخدرة , و11 شنطة ذخائر , و3 قذائف و22 حشوة ار بي جي, وجعب بالإضافة الى سلاح آلي كمية 2 , ومبلغ مالي وقدره مليون ريال.

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وأضاف المصدر، عند التفحص عن الاشخاص تبين انهم يتعاطون مخدرات من النوع الذي كان بحوزتهم (الحبة تحوي 5 ملي, وديز بام يحوي ملي ونص وهو نوع مخدر اقوى من الديز بام بثلاث مرات.

وبحسب المصدر، تم تسليم الاشخاص والمضبوطات للجهات المختصة, للبدء في التحقيق معهم, وإحالتهم لمحاكم لينالوا جزائهم المستحق .

وقد سبق لنقطة الحسيني ان افشلت عددا من عمليات التهريب, وساهمت الى حد كبير في التخفيف منه, في ظل الحس الأمني والإخلاقي الذي يتمتع به جنود النقطة.