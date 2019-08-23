شكرا لقرائتكم خبر عن الجبواني يسرد تفاصيل الملحمة الوطنية الكبرى في شبوة ويكشف عن الطرف المنتصر حتى الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرد وزير النقل صالح الجبواني، تفاصيل اتصالات مباشرة أجراها" اليوم الجمعة" للاطلاع على تطورات الوضع في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بعد مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا للوضع في المدينة.

واكد الجبواني، في تغريده على" تويتر" ان قوات الأمن والجيش الوطني تسيطر على الموقف في مدينة عتق، ولا صحة لاحتلال مباني وشوارع من قبل المليشيات ولا صحة لانضمام قادة وضباط.

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وأشار وزير النقل، إلى انه رغم شدة المواجهة في المدينة إلا أن قوات الجيش تسطر ملحمة وطنية كبرى دفاعاً عن الأرض والعرض ضد أطماع الإمارات في التوسع والسيطرة.

وتشهد مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، اشتباكات ضارية بين قوات الجيش الوطني والامن من جهة، ومليشيا الانتقالي والنخبة الشبوانية من جهة أخرى، حققت خلالها الأولى تقدمات بارزة والسيطرة على مواقع هامة، وسط فرار وتقهقر في صفوف مليشيا الإمارات، وتوجيه دعوات عاجلة للتحالف بالتدخل وارسال وساطة للتحقيق في الوضع هنا.