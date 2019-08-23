شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصول تعزيزات مليشيات الانتقالي إلى شبوة .. قوات الجيش تقطع أهم طريق وشريان رئيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي دفع وحشد تعزيزات قتالية من محافظات عدن وأبين ولحج ومناطق يافع، إلى محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، بالتزامن مع تحركات كبيرة وواسعة لقوات الجيش الوطني لمنع أي محاولات تقدم.

وأفادت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة" أن قوات الجيش الوطني المرابطة في منطقة لودر بمحافظة أبين تمكنت في الأثناء من قطع الطريق الرئيسي بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة شبوة".

وذكرت المصادر" أن قوات الجيش الوطني استبقت مرور تعزيزات ما يسمى بالمجلس الانتقالي القادمة من محافظات لحج وأبين وعدن".

ويحاول ما يسمى بالمجلس الانتقالي السيطرة على محافظة شبوة، بعد تلقيه يوم أمس الخميس هزائم ساحقة على يد قوات الجيش الوطني.

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