شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل إعلامي سعودي يوجه رسالة نارية لـ"الإمارات": من يشارك في التحالف يحترم قيادة السعودية لا ينافسها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد إعلامي وصحافي سعودي بارز، أن ما يحدث الآن في الجنوب يثير التساؤلات، في إشارة إلى تمدد تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" بدعم من الإمارات.

وقال عضوان الأحمدي، في تغريدات على "تويتر": "التحالف تقوده السعودية، وتشارك فيه عدة دول بينها الإمارات الشقيقة. نقول دوماً أن الحلف السعودي- الإماراتي حلف أخوة وصداقة، والدماء التي سالت لتحرير اليمن وإعادة شرعيته دليل تلاحم".

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وأضاف: "ما يحدث الآن يثير التساؤلات، وكما يقول المثل "كلنا عيال قرية"، من يغردون في تويتر لا يغردون من فراغ".

وأشار الأحمدي بأن "هناك ملاحظات على الحكومة الشرعية اليمنية، وأداءها، وشائعات عن فساد فيها. لكن هدم ما تم والانقضاض على ما بناه التحالف والتعريض بالشرعية اليمنية وتغريدات مكثفة من الأشقاء في الإمارات داعمة للمجلس الانتقالي فهذه مثيرة للتساؤلات أيضاً.. من يغردون لا يمثلون أنفسهم، وليسوا كتاب مستقلين".

وتابع: "بضغط من الحليف والشريك الإمارات على الانتقالي، سيلتزم بن بريك الصمت. مهاجمة أبين ثم شبوه بحجة محاربة الإصلاح، فهذه حجة لا قيمة لها. وإشغال للتحالف عن الهدف الحقيقي من إنشاءه وانطلاق العمليات لاستعادة الشرعية. التحالف تقوده السعودية، ومن يشارك فيه يحترم هذه القيادة لا ينافسها".

وختم حديثه بالقول: "القوات السعودية الخاصة وصلت إلى عدن حين حدثت الاشتباكات. ثم وصلت (أمس) إلى مدينة عتق وهي من أوقفت مع أهالي شبوة تقدم قوات المجلس الانتقالي، وما تزال متواجدة هناك. أين ستضطر السعودية غداً لإرسال قوة لفك الاشتباك والتهدئة؟ هذا تشتيت للجهد، وضرب في أساس قيام التحالف وهدفه الرئيسي".