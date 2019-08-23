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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المجلس الانتقالي يتخذ خطوة مفاجئة الان بشأن شبوة ..ما سيحدث في الساعات القادمة صادم للجميع

قالت مصادر محلية ان المجلس الانتفالي دفع اليوم الجمعة بقوة عسكرية جديدة من العاصمة المؤقتة عدن باتجاه محافظة شبوة بعد انكسار قواتهم مساء امس في المواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحور عتق.

واشارت المصادر ان التعزيز العسكري شملت عناصر مدربة من قوات الحزام الامني وآليات ومدرعات عسكرية اماراتية.

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وحسب المصادر ان المجلس الانتقالي ناوي على حسم معركة محور عتق وتطهيرها من قوات الاصلاح وفق زعمهم بعد مكث الاخير اتفاق التهدئة الذي عقد يوم الاربعاء وقضى بانسحاب قوات اللواء 21 باتجاه مأرب للساحة الخفيف والمتوسط بينما تتسلم النخبة الشبوانية الاسلحة الثقيلة .

جدير ذكره ان نائب المجلس الانتقالي هاتي بن بريك اعلن فجر اليوم التزامهم بالتهدئة احتراما للتحالف العربي عقب معركة خاضتها قوات الانتقالي مع الجيش الوطني وتمكن الاخير من كسر زحوفات الانتقالي ببسالة.