قصف حوثي عنيف على منازل بعدد من الأحياء السكنية بالتحيتا جنوب الحديدة 

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الجمعة 23 أغسطس 2019
مليشيات الحوثي الانقلابية
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الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن قصفاً مدفعياً عنيفاً على منازل المواطنين في عدد من الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت 5 قذائف مدفعية على أحد الأحياء السكنية جنوب المدينة ، فيما سقطت 3 قذائف مدفعية هاوزر على مزارع المواطنين في مناطق مجاورة.
إلى ذلك قالت مصادر أخرى أن المليشيات نفذت عمليات استهداف مكثفة على مناطق شرق المديرية ، وفتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب المنازل والطرقات العامة واستهدفت المزارعين والمارة في المنطقة.
وارتفعت معدلات الخروقات والإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات بحق المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018
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