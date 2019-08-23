- تعرف على الرجل الكبير الذي تسبب في حسم معركة شبوة خلال ساعات الليلة الماضية

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت الأنباء الوارد من محافظة شبوة أن المعارك بين قوات الجيش اليمني وقوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم اماراتياً، خفتت صباح الجمعة، بعد معارك ليلية ضارية.

وقالت مصادر محلية متطابقة إن اشتباكات متقطعة صباح اليوم بين الجانبين، تركزت شرق مدينة عتق، بعد تراجع الانفصاليين عن نقطة العكف على طريق الصعيد.

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وأكدت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على شارع درهم، ومعسكر ثماد التابع للانتقالي.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، حسب مصدر في الجيش اليمني، الذي أكد أن 3 قتلى انفصاليين و6 جرحى سقطوا في معارك الليلة الماضية، بينما قتل اثنان من قوات الجيش وأصيب 3 آخرون، بالإضافة إلى عطب 4 عربات عسكرية إماراتية تتبع النخبة، والسيطرة على عربتين.

وذكر مصدر في السلطة المحلية داخل مدينة عتق، أن قوات الجيش اليمني تمشط عدداً من الأحياء التي دارت فيها المعارك الليلة الماضية.

وأكد أن رئيس الحكومة معين عبد الملك اجرى اتصالاً هاتفياً مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اطلع خلالها على تقدم قوات الجيش بمساندة من قبائل شبوة، ضد المليشيات الانفاصالية المدعومة اماراتياً.

وكان رئيس الهيئة الشعبية بشبوة اللواء احمد مساعد حسين، نشر ليلة امس بيانا ونداءاً عاجلاً الى ابناء المحافظة من المدنيين والعسكريين جاء في نص البيان

الى اخواني وابنائي من شباب وجنود وصف وضباط المؤسسات العسكرية من جيش وأمن ونخبه وجميع النشطاء في محافظة شبوه ... في هذه اللحظات الحرجة اتوجه اليكم مناشدا لكم الحذر من توجيه سلاحكم ضد بعضكم البعض وان ترفضوا أوامر قادة يتاجروا بأرواحكم رخيصة نحو أهداف مجهوله وغير واضحة الملامح وسوف تقودكم لمقاتلة اخوانكم المتواجدين في الوحدات المقابله دون ما تعرفون الأسباب والنوايا ومستقبلها.

وفي مثل هذه الحاله يفترض منكم يا من تصدر لكم الأوامر بقتل بعضكم البعض ان ترفضونها تماماً وترفضوا أوامر قادة لن يسئلوا عن أسرة من قتل منكم ولن تعالج من جرح منكم والشواهد كثيره أمامكم خلال اربع سنوات ونيف من حروب خاسره ووقودها اخوه وابنا وطن واحد .

ولقد اوضحت في لقائي مع الإعلامين يوم امس عن مخطط الفتنة الذي تدفع بها قوى خارجية بواسطة ادوات محليه لايهمها دماءكم ولا مصلحة أمنكم انني اكرر مناشدتي لكم بالتوقف عن الانجرار ورا الفتنة والذين يدفعون لاشعالها والتي بداءت مساء هذا اليوم في عتق عاصمة المحافظة.

كما انني ارجو من جميع المشايخ والعقلا وقيادة السلطة في المحافظة والاخوة قادة المؤسسات العسكرية والامنية ومسؤولي فروع المكونات السياسية ارجوكم جميعاً الى التداعي للقاء عاجل يجمعنا ولجنة الوساطة لتلافي خطورة الموقف قبل ان يتوسع لتصبح شبوه وعاصمتها ساحة معركة للجنوب والشمال التي حذرت منها امس بان اَي معركه في شبوه ستكون مفتوحه على كل الاحتمالات والتدخلات من جميع الاتجاهات بحكم موقع المحافظه المحاذي لكل المحافظات جنوباً وًشمالاً ولا يدرك هذه الخطوره عدا من يعرف التضاريس والجغرافيا وهناك من يخطط يريد توسيع الفتنه التي تدور رحاها على ارض شبوه وتسحق وتدمر ما تبقى فيها وذلك مايريدوه مشعلين الفتنة واعداء السلام .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.

اخوكم اللواء/ احمد مساعد حسين

رئيس الهيئة الشعبية م / شبوة 22/8/2019