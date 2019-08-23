شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينفرد بكشف تفاصيل جريمة القتل البشعه التي ارتكبت بحق الطفلة ريماس بالشراعي محافظة اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #توضيح_مهم بشأن جريمة مقتل الطفلة ريماس عبدالسلام القادري في جبلة إب

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إب؛ #فواز_إسكندر

أوضح مصدر أمني مطلع بمحافظة إب أن الإجراءات مستمرة في قضية مقتل الطفلة ريماس عبدالسلام القادري البالغة من العمر 6 سنوات التي تم العثور على جثتها بداخل عمارة قيد الإنشاء بإحدى قرى عزلة الشراعي مديرية جبلة يوم أمس الأول وسط ظروف غامضة .

مؤكداً بأن الأجهزة الأمنية هرعت للمكان التي وجدت الجثة فيه و معاينته من قبل خبراء الأدلة الجنائية و إيداع جثة الطفلة ثلاجة المستشفى لحين استكمال الإجراءات من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مدير البحث الجنائي العقيد دكتور/ نبيل عبدالرحمن ناصر الدين و بحسب توجيهات العميد محمد حفظ الله الحمزي مدير عام أمن محافظة إب .

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و قال المصدر أنه تم ضبط شخص كمشتبه فيه بالقضية و إحالته للإجراءات القانونية، بالتزامن مع قيام إدارة البحث يوم أمس بالتخاطب مع رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري بطلب الطبيب الشرعي لفحص الجثة، و تم التجاوب بشكل سريع مع الطلب من قبل الدكتور رئيس النيابة ،

مبيناً وصول الطبيب الشرعي اليوم الخميس و قيامه بفحص جثة المجني عليها في المستشفى بحضور وكيل نيابة البحث و الأمن القاضي محمد محمد المتوكل و كذلك مدير فرع الأدلة الجنائية العقيد محي الدين الفلاحي، و من المقرر أن يقوم برفع تقريره الشرعي بأقرب وقت لرئيس النيابة و إرفاق نسخة منه بعد ذلك في ملف القضية .

وفي السياق ذاته كشفت المعلومات الأولية حول نتائج الكشف والفحص الشرعي للجثة عن عدم وجود ما يشير إلى تعرض المجني عليها الطفلة ريماس القادري لأي اعتداء جنسي، كما أنه استبعد تماماً تعرضها للخنق ....... وفق تلك المعلومات !

هذا و تتواصل الإجراءات و الجهود في القضية بشكل مكثف من قبل الأجهزة الأمنية و بالتنسيق مع النيابة، و فور الانتهاء من عملية الاستكمال سيتم الكشف رسمياً عن النتائج التي سيتم التوصل إليها، و آخر المستجدات فيها،

في الوقت الذي يتوجب على الجميع التريث و عدم تداول أي معلومات دون الرجوع إلى الجهات المعنية والمختصة للتأكد من صحتها ودقتها تفادياً لأي تضليل و عرقلة للإجراءات والسير بها و لا تصب في مصلحة القضية