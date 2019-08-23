شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: أنباء عن إنزال مظلي طارئ للقوات السعودية بمحافظة شبوة بعد سقوط مواقع عسكرية واول مبنى حكومية بيد قوات النخبة.. ماذا يحدث؟ ( صور ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر عسكرية قبل قليل وصول 2 ألوية عسكرية إلى محافظة شبوة بكامل عتادها العسكري . وطبقا للمصادر فقد تزامن مع وصول القوات السعودية انزال مظلي للجنود السعوديين في مطار عتق بالمحافظة . أخبار قد تهمك: Advertisements واشارت المصادر إلى انسحاب قوات النخبه الشبوانية الى منطقة خشم العين والغاء اي تفاوض معها بعد ايكال مهمة البسط على مناظق شبوة لقيادة محور عتق.

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