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أحمد بن بريك يحذر من قيام الشرعية بالمضاربة بالعملة

الجمعة 23 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد بن بريك، من قيام ما أسماها القوى الفاسدة للشرعية بالمضاربة بالعملة في الظروف الراهنة التي يمر بها الجنوب .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "القوى الفاسدة للشرعية تسعى لإجراء عمليات مضاربة بالعملة في الظروف العصيبة الراهنة التي تعيشها محافظات الجنوب" .

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وأضاف "ونحذرها من القيام بذلك وعلى الجهات ذات العلاقة وأجهزة الأمن اتخاذ تدابير صارمة لاغلاق محلات الصرافة التي تقوم بتلك المضاربة بالعملة الصعبة في جميع محافظات الجنوب" .

ودعا بن بريك المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ظاهرة تبرز بهذا الشأن .