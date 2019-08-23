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هاني بن بريك يكشف سبب توقف معارك شبوة ويوجه دعوة هامة للتحالف العربي
الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
عدن - الخليج 365
أعلن نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن توقف المعارك التي شهدتها مدينة عتق في محافظة شبوة خلال الساعات الماضية، بين قوات النخبة وعناصر الإصلاح المنضوين في قوات المنطقة العسكرية الثالثة المتمركزة في المدينة .
وقال بن بريك في تغريدات له بتويتر، "احترام النخبة للتحالف بقيادة السعودية والالتزام التام بالتهدئة والنظر في الحلول مع التحالف هو ما جعل النخبة تتوقف في شبوة والاكتفاء بالتأديب الذي حصل" .. مؤكداً أنه في حال تكرار الاعتداء والتحشيد من حزب الإصلاح الإرهابي فلن تقف القوات تتفرج .
وأضاف "التزام قطعناه على أنفسنا أمام شعبنا وسيهب الجنوب كله لشبوة".
وتابع "بينما وفد المجلس الانتقالي برئاسة سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي في السعودية تلبية للدعوة الكريمة، يفتعل من لايريد للزيارة النجاح تحرشات بنقاط النخبة الشبوانية لتجد نفسها مضطرة للدفاع عن نفسها" .. موجهاً دعوة عاجلة إلى التحالف العربي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة من المتسبب بتفجير الوضع هناك .
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