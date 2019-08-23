شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تصريح لقائد اللواء 21 العميد جحدل العولقي بعد معارك عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي عبد المحسن المراني عبر حسابة تغريدة رصدها سمابرس قبل قليل في حسابة الرسمي وهذا ماقاله في أول تصريح له بعد معارك عتق ،قائد اللواء 21 البطل العميد جحدل حنش العولقي " امورنا طيبة.. نثق بالله وسينعم وطننا ومحافظتنا إن شاء الله بالخيرات ملاحظة هذا البطل الشبواني من القادة الذين لقنوا الحوثيين الدروس و كان له شرف تطهير شبوة منهم. Advertisements عاجل #شبوه في أول تصريح له بعد معارك عتق ،قائد اللواء 21 البطل العميد جحدل حنش العولقي " امورنا طيبة.. نثق بالله وسينعم وطننا ومحافظتنا إن شاء الله بالخيرات ملاحظة هذا البطل الشبواني من القادة الذين لقنوا الحوثيين الدروس و كان له شرف تطهير شبوة منهم#كلنا_هادي_اليمنpic.twitter.com/W8GpJ1AQKR— عبدالمحسن المراني #اليمن (@almarranii) عاجل #شبوه



في أول تصريح له بعد معارك عتق ،قائد اللواء 21 البطل العميد جحدل حنش العولقي

" امورنا طيبة.. نثق بالله وسينعم وطننا ومحافظتنا إن شاء الله بالخيرات

ملاحظة هذا البطل الشبواني من القادة الذين لقنوا الحوثيين الدروس و كان له شرف تطهير شبوة منهم#كلنا_هادي_اليمن pic.twitter.com/W8GpJ1AQKR — عبدالمحسن المراني #اليمن 🇾🇪 (@almarranii) August 23, 2019

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