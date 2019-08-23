شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أخر مستجدات عتق وأين وصلت قوات النخبة؟ والكشف عن السبب لـ مغادرة وفد المجلس الانتقالي جدة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الخميس بين قوات النخبة الشبوانية من جهة وبين القوات العسكرية الاخرى المنظوية مع الحكومة وجماعة الاخوان من جهة اخرى في مدينة عتق بشبوة بعد نكث الاخيرة ببنود وساطة قبلية تمت. Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"يمن الغد": ان الاشتباكات تدور بالقرب من المطار فيما تحاصر قوات النخبة أغلب المواقع العسكرية وتنتشر في شوارع عاصمة محافظة شبوة. وأعلن قائد القوات الخاصة احمد طالب المرزقي تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي وللنخبة الشبوانية. وذكرت مصادر اعلامية ان القوات الجنوبية تمكنت من السيطرة على مبنى الهجرة والجوازات وتبة الاذاعة بمدينة عتق . واضافت ان هناك اشتباكات تدور ايضا في شوارع مدينة عتق القديمة ومحيط المطار، بعد وصول تعزيزات كبيرة لقوات النخبة الشبوانية. من جانب اخر نقل الناشط السياسي هاني مشهور أن وفد المجلس الانتقالي غارد مدينة جدة السعودية دون اجراء أي مفاوضات. وقال مشهور في منشور على صفحته بتويتر رصده محرر "يمن الغد" :وفد #المجلس_الانتقال_الجنوبي يغادر مدينة #جدة بعد رفض حكومة هادي الاستجابة لدعوة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار".

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