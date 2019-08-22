محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد

كتب عدن - الخليج 365

اعلن محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، أن البنك المركزي مستمر في ممارسة مهامه وأعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي كافة فروعه كما هو معتاد خلال أيام الدوار الرسمي في كل أسبوع .



وأهاب معياد بالجميع احترام حيادية البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخص كل اليمنين دون استثناء .

وجاءت تصريحات معياد على خلفية أنباء تتحدث عن إغلاق مقر البنك المركزي في عدن بسبب المواجهات التي شهدها محيط قصر المعاشيق عقب محاولة مسلحين إقتحام القصر لنهبه .

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كانت هذه تفاصيل خبر معياد يؤكد إستمرار البنك المركزي في ممارسة مهامه من مقره الرئيسي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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