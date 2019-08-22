الفساد وتعيينات الأقارب تفجر خلافات جديدة بين قيادات الميليشيات

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

فجرت فضائح الفساد وتعيينات الأقارب خلافات جديدة بين قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتحديداً بين أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الذي يرأسه القيادي في المليشيا مهدي المشاط ومدير مكتب الأخير أحمد حامد .



وذكرت مصادر محلية في صنعاء، أن حامد قدم عدداً من المقترحات التي تتضمن إصدار قرارات تعيين لبعض أقاربه في بعض مؤسسات الدولة، وهو ما أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس، ومنهم محمد علي الحوثي، الذي اعتبر ذلك نوعاً من الفساد غير المقبول، مشيرة إلى أن الحوثي برر معارضته لمقترحات حامد بأن من رشحهم للتعيين لا تتوافر فيهم شروط ومعايير المناصب المرشحين لها.

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وبحسب موقع نيوز يمن، فإن المصادر قالت إن حامد الذي سبق وعين عدداً كبيراً من أقاربه في مناصب إدارية مهمة وفي مناطق مختلفة منها تعز وإب وذمار والعاصمة صنعاء، يسعى مؤخراً لتعيين ثلاثة من أقاربه في مناصب أخرى، منهم ابن أخته الذي لم يمر على تخرجه من إحدى الجامعات الماليزية عام، وهو الأمر الذي استغله الحوثي واعترض على قرارات التعيين.

وتؤكد المصادر أن الخلاف بين الرجلين وصل حد تبادل اتهام كل واحد منهما للآخر بممارسة فساد غير مسبوق، حيث اتهم حامد، محمد علي الحوثي بأنه مارس عملية فساد وتعيين للمحسوبين عليه إبان توليه رئاسة اللجنة الثورية وأيضاً تدخله المستمر في فرض أشخاص في بعض المناصب، اتهم الأخير القيادي حامد بأنه أكثر قيادات المليشيات استغلالاً لمنصبه وتوظيفاً لأقاربه، وأنه قال له إن عبدالملك الحوثي زعيم المليشيات نفسه لم يعين من أسرته بذات العدد الذي تم تعيينهم من أقارب وأصهار حامد.

وعلى الرغم من تصاعد الخلافات بين الرجلين إلا أن المصادر أشارت إلى أن كلاً منهما يسعى لفرض شروطه على الآخر، وأن محمد علي الحوثي يهدف من معارضته لتعيين أقارب حامد إلى الضغط على المشاط للقبول بتعيين بعض الأشخاص المحسوبين عليه في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، وهو ما قد ينتهي إليه الأمر مقابل القبول بتمرير قرارات تعيين أقارب حامد حتى ولو لم تتوافر فيهم أدنى معايير شغل الوظيفة العامة أو تولي المناصب فيها.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى والقيادي الاشتراكي الموالي للحوثيين سلطان السامعي، قد إتهم في رمضان الماضي، حامد بإنه يدمر مؤسسات الدولة، ويمارس الفساد، في رمضان المنصرم .