الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات السعودية تطرد مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات من أول محافظة جنوبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات تطرد مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات من أول محافظة جنوبية والان مع التفاصيل

الملك سلمان غاضب

عدن - ياسمين التهامي - أول اتهام اماراتي خطير يُثير غضب الملك سلمان وولي عهده ..شاهد ماورد فيه

سما المصري

بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات السعودية تطرد مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات من أول محافظة جنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا