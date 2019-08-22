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غلاب: التنظيمات العابرة للحدود خطر يهدد الدولة الوطنية 

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الخميس 22 أغسطس 2019

وكيل وزارة الإعلام رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية نجيب غلاب

وكيل وزارة الإعلام رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية نجيب غلاب

غلاب: التنظيمات العابرة للحدود خطر يهدد الدولة الوطنية 

كتب

الخليج 365

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الخميس، إن "‏التنظيمات العابرة للحدود خطر يهدد الدولة الوطنية ويوظفها بما يحقق مصالح التنظيمات". 

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وأضاف غلاب في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "لا مصالح الناس ومتطلبات الواقع الوطني وحاجاته اما ان ارتبطت بدولة مركز فان الوطن يصبح اداة لخدمة المصالح القومية للدولة المركز ويذهب الوطن ومواطنيه الى الجحيم". 

‏ وتابع "وربح التنظيم اولوية مطلقة".

وأضاف" ‏قد تحدث صراعات داخل الصف الوطني ويحدث نزاع وعنف والمسألة طبيعية في ظل متغيرات كثيرة وحدوث إخفاقات وبروز طموحات في ظل تحولات القوة الميدانية وتداخل المصالح والخوف من المستقبل". 

‏ واختتم "المهم الحذر من الطابور الخامس ان يستغل ما يحدث لاعاقة الحلول ومساعيه لتهديد المعركة وخلق عداوات عدمية". 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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