السفير الصيني لرئيس الوفد الوطني: ندعم العملية السياسية والإنسانية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

بحث رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام مع السفير الصيني آخر المستجدات السياسية والإنسانية في البلاد ومسار اتفاقية السويد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي والذي أكد فيه عبدالسلام على سبل دعم الحل السياسي في اليمن والحفاظ عليه من أي تفتيت.

من جهته، أكد السفير الصيني على مواقف بلاده الداعمة للعملية السياسية والإنسانية، مشيرا إلى أن الحرب لن تخلق أي حل بل تفاقماً الأزمة.

يأتي هذا في سياق الجهود التي يبذلها الوفد اليمني المفاوض لدفع الحلول السياسية للإمام وإنهاء معاناة اليمنيين والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.