سياسي يمني لــ "الخليج 365":  الإمارات قدمت الكثير من التضحيات ولا ينكر ذلك إلا أعمى العينين

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الشحات غريب

قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني أنور الأشول إن الإمارات العربية المتحدة تربطها باليمن والشعب اليمني الكثير من المصالح الحيوية ولها بصمات واضحة في اليمن على يد المؤسس الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله عليه.

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وأضاف في تصريحات خاصة بطبيعة الحال تجد الإمارات حكومة وشعبا معنية بالازمة اليمنية التي تعصف بها وبادرت منذ العام٢٠١٥م مع دول التحالف الي محاولة انتشال اليمن من وضعها المأساوي والانسان الذي أثر كثيرا على الشعب اليمني نتيجة اختطاف الدولة أثر الانقلاب الحوثي في صنعاء وزحفه الي عدن للاستحواذ على شمال وجنوب اليمن وشرعنة التمرد على حساب الشرعية اليمنية المعترف بها عربيا ودوليا.

وقال ماكان من الإمارات ومعها المملكة العربية السعودية إلا أن أن تقف إلى جانب استعادة اليمن لدولته والانتصار لليمن أرضا وانسانا ومواجهة الصلف الحوثي الإيراني بالدعم للمقاومة في جنوب وغرب اليمن امتدادا من عدن الي الحديدة واستطاعت الإمارات إلى جانب المقاومة اليمنية ان تحرر الشريط الساحلي والمدن الواقعة عليه من التمدد الحوثي.

وأوضح بأن الإمارات قدمت في سبيل ذلك الكثير من التضحيات من ابنائها وسقط العشرات من الإماراتيين الي جانب إخوانهم اليمنيين ولا ينكر ذلك الا أعمى العينين ناهيك عن المساعدات الإنسانية التي تجاوزت نطاق المناطق المحررة من خلال مراكز اسعافية ومستشفيات متحركة ومواد غذائية لالاف الأسر اليمنية.

وقال بأن الإمارات سخرت المليارات للتخفيف من وطأة مالحق بابناء اليمن من تدهور اقتصادي وافتقار الكثير منهم للدواء والغذا أساسيات الحياة واحتواء الاسر النازحة وتقديم العون والايواء لهم، ولازالت تمد اليمن بكثير من المساعدات في شتى المجالات الصحية والتعليمية وغيرها التي تؤهلها الاستمرار في تخفيف الازمة المتفاقمة وتحد من تدهور الأوضاع.