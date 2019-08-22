مستشار وزير الداخلية اليمني لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة أحداث ابين

مستشار وزير الداخلية اليمني لـاليمن العربي: هذه حقيقة أحداث ابين الخميس 22 أغسطس 2019 كتب سيد مصطفى قال أحمد الدياني، مستشار وزير الداخلية اليمني، أن قوات المجلس الإنتقالي سيطرت على معسكرات الشرعية بمحافظة أبين كاملة.

وأكد الدياني لـ"الخليج 365"، أنه سقط معسكر الشرطة العسكرية التابع للشرعية في منطقة الكود بيد قوات المجلس الانتقالي بعد وصول تعزيزات ضخمة من عدن. وأضاف مستشار وزير الداخلية اليمني، أنه سقط معسكر القوات الخاصة التابع لقوات الشرعية في محافظة ابين، مبينًا أنه بذبك أصبحت المخافظة كاملة بيد قوات المجلس الإنتقالي.

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