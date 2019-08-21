شاهد.. كاميرا مراقبة ترصد جريمة مروعة قام بها شاب وفتاة داخل سيارة اجرة "تاكسي" (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض سائق تاكسي لجريمة مروعة ، ارتكبها شاب وفتاة في العاصمة البولندية “ وارسو ” . واوضح مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل التاكسي ، اعتداء الشاب والفتاة على سائق تاكسي خلال ركوبهما معه في المقعد الخلفي بغية سرقته ، كما تعرفت الشرطة على هويتهما واعتقلتهما خلال ساعات من الواقعة. Advertisements وينتظر الشاب وصديقته حكماً بالسجن قد يتخطى الـ10 سنوات عقاباً لهما على ما ارتكباه من جُرم

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