صحيفة سعودية: لا يمكن حجب حقيقة توكل كرمان الشيطانية المشبوهة

الأربعاء 21 أغسطس 2019

توكل كرمان

كتب متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة عكاظ إن السعودية، إن توكل كرمان انبرت للدفاع باستماتة لمليشيا الحوثي القتلة بعدما تأكدت من رضا الأتراك عنهم، ووافقت على دمجهم في أي مستقبل سياسي باليمن.

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وأضافت: لا يمكن حجب حقيقة توكل كرمان الشيطانية المشبوهة، حين قامت بتضليل شعبها وصناعة الأكاذيب والفتن في المنطقة استكمالاً للمخطط التآمري الذي لعبته في اليمن والمتطرفة لنشر أفكارها التحريضية، وتطاولت على السعودية والإمارات وروجت بوضع هادي رهن الإقامة الجبرية، ودافعت عن إرهاب قطر، لأنها تقتات على "التومان الإيراني والليرة التركية" و"ريال الحمدين".

وتابعت: من المعروف أن كرمان عميلة نظام الحمدين والملالي والإخوان مخادعة ومواربة للغاية، وتعمل وفق العملات المادية التي تتحصل عليها لتنفيذ أجنداتها. فهذه المرأة الإخوانية حتى النخاع، التي تروج لنفسها وتزعم أنها حامية للأزمة اليمنية هي أبعد ما تكون من تحقيق ذلك؛ فهي تنفذ خطة طائفية خبيثة لتدمير اليمن لمصلحة النظام الإيراني الطائفي والإخواني الإرهابي والقطري القميء وتحويله لبؤرة إرهابية ونشر الفكر الإرهابي في المنطقة، إلى جانب الارتماء في الحضن التركي الذي يسمنها من جوع ويؤمنها من خوف مقابل التسويق له وأذرعته الإخوانية.

وزادت: كرمان عميلة قطر أداة الحمدين.. مهندسة تنظيم الإخوان الإرهابي.. منظّرة مليشيات الحوثي.. ألقاب عدة تحصدها توكل كرمان جعلت جائزة نوبل للسلام تتبرأ منها.

وختمت: كرمان حصلت عام 2011 بعد أشهر قليلة من انطلاق مظاهرات الربيع على جائزة نوبل، بعد خداع العالم، ارتمت كرمان في الحضن التركي تقتات من الليرة التركية وتعمل كـ"أم العروسة" التي ليس لها أي دور غير صب الزيت على النار وإثارة الفتن الطائفية والفوضى بدعمها علنا تنظيم الإخوان الإرهابي والنظام القطري والتركي والإيراني.