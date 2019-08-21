عاجـــل : القوة الجنوبية الضاربة تسحق الجيش وتهزم الجنرال الاحمر ووزير الددفاع المقدشي هزيمة منكرة (صور ستجعل هادي والتحالف يرفعون الراية البيضاء )

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القوة الجنوبية الضاربة تسحق الجيش وتهزم الجنرال الاحمر ووزير الددفاع المقدشي هزيمة منكرة (صور ستجعل هادي والتحالف يرفعون الراية البيضاء )

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