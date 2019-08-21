شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة قالت لها انتي شمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت الفنانة ياسمين رئيس بتدوينة غريبة من إحدى المتابعات عبر موقع انستجرام . ونشرت "ياسمين" صورة جديدة لنفسها عبر حسابها بـ"انستجرام" لتفاجأ بمتابعة تقول لها: ""لسه بتشربي مخدرات ولا لا.. أنا كنت بحترمك بس عرفت إنك شمال أوي.. الفلوس غيرتك ونضفتك". Advertisements رد أحد المتابعين مهاجمًا إياها بسبب إهانتها للفنانة، ومتسائلا عن سبب تدخلها في هذا الشأن، لترد عليه ياسمين ساخرة: "أنا أصلى كنت بشتري من عندهم".

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