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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. مقرب من دوائر الحكم في السعودية يكشف الخريطة القادمة لليمن بعد تقسيمها إلى 3 دويلات

قال عبد الرحمن الراشد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط: "إن سعوديين مثقفين يعتقدون أن مصلحة السعودية، في يمنين أو ثلاثة وليس في يمن موحد أكبر سكاناً، خاصة أن تجربة التعامل مع يمن موحد حكمه نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 20 عاما كانت صعبة ومؤذية للسعودية". و يرسم الراشد في مقاله لليمينين طرق الانفصال وكيفية تطبيع المجتمع الدولي معها بقوله "أنا، أبداً، لست ضد حق الجنوبيين الراغبين في دولة منفصلة ولا ضد قيام جمهورية جنوبية، لكن عليهم تحقيقها بالطرق الشرعية، إما بالتفاهم مع الدولة اليمنية عندما تعود مؤسساتها إلى العمل، أو الآن من خلال الأمم المتحدة. حينها كلنا سنقبل بها كدولة لكن ليس من خلال الاستيلاء. وطالما أن كثيرين يرددون أن اليمن الجنوبي أصلاً دولة شرعية، وهذا صحيح في الماضي القريب، فإن بمستطاعهم تصديق الطلاق من محكمة الأمم المتحدة، وحينها لن توجد دولة تعارضهم، وإذا وجدت لا قيمة لموقفها ولا تستطيع أن تحرم الجنوبيين هذا الحق".

وعبد الرحمن الراشد، المقرب من كواليس الحكم في المملكة العربية السعودية (ولد في 1956) هو إعلامي سعودي كان يشغل منصب مدير عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها يوم 22 نوفمبر 2014 وتعيينه عضوا في مجلس إدارة مجموعة MBCوهو يكتب في جريدة الشرق الأوسط التي سبق أن ترأس تحريرها قبل عمله في قناة العربية. الراشد هو صاحب شركة ORTV للإنتاج الإعلامي. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : المخابرات الامريكية تتطيح بالفتاة السعودية الهاربة متلبسة بجريمة مخلة بالشرف - شــاهد (صورة) عاجـــل : السلطات السعودية تعلن حالة الطوارئ في مكة المكرمة وتطلق صافرة الانذار ، وتحذر مما سيحدث في الساعات القادمة خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! Advertisements الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ -----------------------------------------

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