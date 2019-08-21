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المجلس الإنتقالي الجنوبي ينجح في تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء والسوق المحلية

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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المجلس الإنتقالي الجنوبي ينجح في تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء والسوق المحلية

الأربعاء 21 أغسطس 2019

المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي نزار هيثم

المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي نزار هيثم

المجلس الإنتقالي الجنوبي ينجح في تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء والسوق المحلية

كتب

عدن - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أن جهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، نجحت في تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود المحلية .

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وأضاف في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "كل ذلك، تم أيضا بمتابعة مستمرة من أعضاء هيئة الرئاسة وبالتعاون مع الشرفاء والمخلصين في مصفاة عدن وشركة النفط ووزارة الكهرباء، الذين كانوا حريصون أشد الحرص على تجاوز أخطر أزمة متعمدة اختلقتها الحكومة اليمنية فاقدة الشرعية، التي تعمدت قطع الوقود عن العاصمة الجنوبية عدن ولحج وأبين، ماهدد بانقطاع دائم للكهرباء عن المحطات العامة والخاصة التي تعمل بوقود الديزل في تلك المحافظات" .

وتابع "وبفضل الله، تمكنت القيادة السياسية للمجلس من شراء شحنة إسعافية من الديزل لمحطات توليد الكهرباء تكفي لشهر واحد، وكمية أخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة" .

وأكد أنه وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن، باخرة المشتقات، وسيتم تفريغ الحمولة فجراً، ويبدأ توزيعها على كافة محطات توليد الكهرباء وعلى محطات الوقود المحلية.

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