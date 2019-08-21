اليمن تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية في ذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، من إسقاط مقاتلة امريكية بدون طيار، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظ ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية، تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ 9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

وأوضح العميد سريع، أن الصاروخ الذي استهدف الطائرة الأمريكي MQ9 تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي .

وقال متحدث القوات المسلحة، :” نؤكد لقوى العدوان أن عليهم أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية وأن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم، حيث أصبح لدينا القدرة بفضل الله على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية

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وكانت الدفاعات الجوية اليمنية اسقطت في يونيو الماضي نفس نوعية الطائرة في محافظة الحديدة

الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت ايضا خلال 2019م، من إسقاط مقاتلة أمريكية نوع MQ-1 في صنعاء بتاريخ 22-3-2019م، وأسقطت طائرة أخرى نوع Wing Loong في منطقة بني معاذ بمحافظة صعدة وذلك بتاريخ 19-4-2919م ، كما تمكنت الدفاعات الجوية من أسقاط مقاتلة أمريكية من نوع MQ-1 صنعاء بتاريخ 14-5-2019م.