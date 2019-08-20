قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": نناشد الرئيس السيسي أن يقف مع الجنوب في قضيته

قيادي جنوبي لــ نناشد الرئيس السيسي أن يقف مع الجنوب في قضيته الثلاثاء 20 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الشحات غريب قال القيادي الجنوبي طاهر بن طاهر عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، إننا في الجنوب نرفض الوحدة بالقوة، ونناشد الجامعة العربية والأمم المتحدة التدخل لانقاذ شعب الجنوب، واعلان فك الارتباط لكوننا دولتين اتحدنا في 22 مايو 1990، وتم احتلال الجنوب من قبل الشمال في 7 يوليو 1994. وأضاف في تصريحات خاصة نناشد الرئيس السيسي، أن يقف مع الجنوب لكون علاقة مصر والجنوب ليس من اليوم فحسب.

يذكر أن عشرات آلاف الجنوبيين احتشدوا في "مليونية التثبيت والتمكين"، لتأييد خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وطالب بيان صادر عن المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، المجتمع الدولي بتسليم إدارة الجنوب للمجلس وتأييد المحتشدين لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية.

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