شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور حكم بسجنه.. ابنة الفنان ‘‘أحمد الفيشاوي‘‘ توجه له رسالة مؤثرة تقطع القلوب.. والأخير... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي الجميع، بتعليقها على قرار حبسه، لامتناعه عن سداد نفقتها، فكتبت على "إنستغرام": "أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجودا دائما من أجلي مثل الأب لابنته".

وقضت محكمة الأسرة بالخليفة في مصر، بسجن الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من مطلقته هند الحناوي.

من جهته، قال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

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وكانت لينا أحمد الفيشاوي قد أوضحت سابقا عبر "إنستغرام"، سبب تغيبها عن حضور جنازة جدها فاروق الفيشاوي الشهر الماضي، حيث كتبت حينها: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي؟، ده بسبب إن والدي ربنا يباركه، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر إلى إنجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر".