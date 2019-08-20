شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يكشف عن نتائج لقاء جمعه بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بخصوص أحداث عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن عقده لـ "إجتماع إيجابي ومثمر بالأمس مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.
وتحدث غريفيث عن "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لإستعادة النظام والإستقرار في جنوب اليمن".
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وقال في منشور على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر أبابيل الاخبارية "اتفقنا على ضرورة استمرار الحوار".
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