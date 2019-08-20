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تجدد المواجهات في مدينة زنجبار بمحافظة أبين بعد توقفها لساعات

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تجدد المواجهات في مدينة زنجبار بمحافظة أبين بعد توقفها لساعات

كتب

الخليج 365

تجددت المواجهات في عاصمة محافظة أبين، جنوبي اليمن، بين قوات الحزام الأمني من جهة، والقوات الخاصة وقوات الشرطة من جهة أخرى.

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وقالت مصادر محلية إن المواجهات تجددت داخل مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، وفي المنطقة الكود، بعد أن كانت وساطة قبلية قد نجحت في احتواء الموقف.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور قرب معسكرات لقوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية داخل مدينة زنجبار، إضافة إلى مواجهات أخرى في منطقة الكود.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر والأضرار التي أسفرت عنها المواجهات.

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