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قبائل المهرة تصعد من لهجتها ضد السعودية وتعلن الجاهزية للقتال

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

أكدت قبائل محافظة المهرة اليمنية استمرار هبّتها لإخراج المليشيات المدعومة من ، ووقف عبثها.

وفي اجتماع موسع لها، حمّلت القبائل السعودية والقوات التابعة لها مسؤولية ما ينجم عن استخدام القوة ضد قبائل المحافظة الواقعة شرقي اليمن على الحدود مع سلطنة عُمان، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد على أي استهداف أو استفزاز يتعرض له أي مواطن.

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كما طالبت القبائل بسرعة إقالة المحافظ راجح باكريت كونه يمارس كل أنواع الفساد والعبث بالمال العام، على حد قولها.

وعلى هامش الاجتماع القبلي، دعا الشيخ علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة السابق، إلى رفع حالة الجاهزية، والاستعداد لطرد ما سماه “الاحتلال السعودي” من المحافظة.

وقال الحريزي إن أي مكونات جنوبية تدعي أنها تمثل الجنوب لا يمكن الاعتراف بها، ووصف تلك المكونات بأنها أدوات بيد ما سماها “قوات الاحتلال السعودي الإماراتي”، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

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