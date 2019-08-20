شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل : السعودية تتلقى قبل قليل خبر صادم ومحزن من اليمن .. وعبدالملك الحوثي يرقص من الفرح .. شـاهـد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت السعودية، الاثنين، مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن، والتي تعد من أكثر الجبهات الدموية بالنسبة للقوات السعودية وخلفت خسائر كبيرة في صفوفها على مدار السنوات الماضية.وبشكل دوري تخوض مليشيا الحوثي مع الجيش السعودي اشتباكات على حدود المملكة، وتنفذ المليشيا التي تقول الرياض إنها مدعومة من إيران توغلات برية، ينتج عنها خسائر من الطرفين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، أن "الرقيب علي بن محمد الزهراني، أحد منسوبي القوات المسلحة قتل بالحد الجنوبي"، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيل وتوقيت مقتل الجندي السعودي. وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي، لكن أبوظبي أعلنت انسحابها مؤخراً من اليمن، تاركة المجال لقوات انفصالية محسوبة عليها (المجلس الانتقالي الجنوبي)، حيث تولت الأخيرة مهمة طرد القوات الحكومية من عدن والسيطرة عليها.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

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وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.