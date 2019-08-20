شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اول اعلان لتحالف العربي على الغارت الجوية التي شنها قبل قليل بالعاصمة صنعاء .. ويطالب المدنيين في بتنفيذ هذا الامر العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء يوم الاثنين، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف إنه استهدف المواقع العسكرية التابع لجماعة أنصار الله الحوثي. وطالبت قوات التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.

Advertisements

عاجل | تحالف دعم الشرعية في اليمن: بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. #الإخبارية pic.twitter.com/JTc1DsUukX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) عاجل | تحالف دعم الشرعية في اليمن: بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. #الإخبارية pic.twitter.com/JTc1DsUukX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2019

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تجمعات للحوثيين بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية في المديرية.

وأفاد الموقع بأن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بالإضافة إلى تدمير غرف العمليات.

من جهة أخرى، أفاد موقع "سبتمبر نت" بأن القيادي الحوثي عبد الله بطيلي، أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

المصدر: واس