فيما يتم البحث عن بدل فاقد.. اتفاق سعودي اماراتي على الاطاحة بهادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت وكالة “رويترز” عن أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يبحث البديل عن عبد ربه هادي منصور عبر تقليص صلاحيته بتعيين نائب له يمتلك الصلاحيات مع إبقاءه رمزياً .

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر يمنية – لم تذكر أسمائها – أن رفض الانفصاليين في جنوب اليمن التخلي عن السيطرة على ميناء عدن أدى إلى إرجاء قمة مزمعة لبحث إعادة تشكيل حكومة هادي التي أطاح بها انصار الله بحيث تضم انفصاليين وإنهاء الوضع المتوتر.

وكانت السعودية قد دعت لعقد الاجتماع بعد أن سيطرت قوات انفصالية في العاشر من أغسطس على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة الساحلية الجنوبية التي تمثل المقر المؤقت لحكومة هادي المدعومة من السعودية.

وقال مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه: “طُرح اقتراح تشكيل حكومة جديدة والتحالف يؤيده لكن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بانسحابه الكامل أولا”.

وأضاف المسؤول أن هادي، الذي لا يتمتع بقاعدة، قد يتم تحييده إذا ما اختير نائب جديد له.

وقال المسؤول : “هادي عاجز عن إدارة اليمن بسبب سنه وحالته الصحية. وهو لا يثق بأحد وهذا يجعل الأمور صعبة في وقت حرج”.

وقال المسؤول ومصدر يمني آخر إن أحد الخيارات التي يجري بحثها يتمثل في نقل صلاحيات رئاسية إلى نائب جديد ليصبح هادي البالغ من العمر 73 عاما ويقيم في الرياض شخصية رمزية.

وقال مسؤول كبير في الخليج: “سيكون من المفيد وجود نائب يتمتع بالمسؤولية ويحظى بالتوافق”.

وأضاف أن من الضروري بقاء هادي للحفاظ على الاعتراف الدولي.

ونقلت رويترز عن المصادر أن القوات الجنوبية التي تدعمها الإمارات ترفض حتى الآن الانسحاب من المعسكرات في الوقت الذي انسحبت فيه من المؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذ أنها تعتقد أن ذلك سيضعف موقفها.

وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك في المحادثات إلى أن ينتهي الانقلاب.

وقال مسؤول يمني آخر “القوات الجنوبية قريبة بما يكفي من المواقع التي أخلتها بحيث يمكنها استعادة السيطرة عليها في أي لحظة. وهي تفوق القوات الأخرى في عدن عددا وعدة”.