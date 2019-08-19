ورد الآن : عودة اول وابرز رجالات الراحل "صالح" الى عدن لقيادة المرحلة القادمة بتوافق بين الشرعية والانتقالي (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون واعلاميين يمنيين صباح اليوم الاحد بشكل واسع انباء تتحدث عن عودة أحد المقربين من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الى العاصمة المؤقتة عدن . . أخبار قد تهمك: Advertisements وقال مغردون ان يحيى الشعيبي وصل الى عدن من اجل منحه منصب جديد لقيادة المرحلة القادمة كشخصية توافقية بين الشرعية والمجلس الانتقالي. وحسب ما قالته صحيفة عدن الغد بانها اجرت اتصالا بالشعيبي والذي يعمل سفيرا لليمن في جمهورية المانيا الاتحادية.

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