العثور على جثة إمرأة وسط مدينة إب الإثنين 19 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-خاص قالت مصادر خاصة إن سكان في مدينة إب عثروا على جثة إمرأة مقتوله في احدى الحارات بالمدينة.

Advertisements وذكرت المصادر إن سكان حارة الدائرة عثروا على جثة امراة خلف فندق الفخامة مقتوله ولم تعرف تفاصيل مقتلها او من يقف خلف الجريمة. وتعدى المرأة شيماء العزي قتلت في منزلها الكائن بذات الحارة. وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن اخر يدعى صادق الجعفري. وقتل الجعفري نتيجة رصاص راجع بسبب اطلاق الرصاص في الاعراس.

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