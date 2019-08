شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كشف الأسرار حاكم دبي خضع لكل شروط الأميرة هيا بنت الحسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خوفا من كشف الأسرار الخاصة بسادية حاكم دبي بن راشد خلال جلسات المحاكمات في لندن مع زوجته التي هربت منه وخلعته الاميرة هيا بنت الحسين.

وبعد تدخل الملك عبد الله و الأمير الحسن بحل النزاع خارج المحاكم حفظا للعلاقات بين البلدين وحفظا لماء وجه بن راشد السادي، وخوفا من فتح الصندوق الأسود لدولة الإمارات.





أفادت أنباء خاصة من الإمارات أن حاكم دبي محمد بن راشد خضع لكل شروط الأميرة هيا بنت الحسين، ووافق على حل الموضوع بعيدا عن جلسات المحاكم البريطانية العلنية، و التوقيع على إتفاقية بتوافق الطرفين ويضمن سلامة الأميرة من أي ملاحقات أو خطف أو إغتيال، وحصولها على حضانة أولادها بعيدا عن سادية وسجوزن الإمارات.

وقد أكد هذا الأمر الضابط الأمني الإماراتي في جهاز المخابرات الشهير و الذي يغرد تحت اسم “بدون ظل” في تغريدة له قبل قليل، تأكيدا لما نشره الدبور في السابق من خضوع حاكم دبي للأميرة وتنازله حتى لا يفتح الصندوق الأسود للإمارات.

وقال الناشط المغرد الضابط الأمني “بدون ظل” في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله وافق على جميع التسويات مع الاميره هيا ومايجري الآن ، مجرد شكليات قانونيه ، حتى تنتهي جميع فصول المحاكمة.”



يذكر ان أكثر من شخصية كبيرة قد نصحوا بن راشد بالتنازل عن ملاحقة الأميرة في المحاكم وتنفيذ كل طلباتها لحفظ ماء وجهه، وخوفا من خروج الكثير من الأسرار عن طريقة معاملته لأبناءه وخصوصا البنات وتذكر في المحاكم العلنية، لكي تحصل الأميرة على حق الحضانة و الخلع منه.

وهربت الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السادسة لحاكم دبي من الإمارات قبل أشهر بعدما إكتشفت ما فعله بابنته الشيخة لطيفة وطريقة تعامله السادية مع عائلته.

