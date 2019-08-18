- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة هادي،السبت تعليق العمل في عدن وكذلك هو الحال بالنسبة لمصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها وذلك اعتباراً من السبت الموافق 17 أغسطس الجاري و حتى أشعارا أخر.
وقالت الوزارة في بيان لها “أن اعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا على حكومة هادي .
ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط والصف والأفراد وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا لمواجهة المجلس الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية هادي تعلن الحرب على إنتقالي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.