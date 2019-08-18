داخلية هادي تعلن الحرب على إنتقالي عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة هادي،السبت تعليق العمل في عدن وكذلك هو الحال بالنسبة لمصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها وذلك اعتباراً من السبت الموافق 17 أغسطس الجاري و حتى أشعارا أخر.

وقالت الوزارة في بيان لها “أن اعلان تعليق العمل يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا على حكومة هادي .

ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط والصف والأفراد وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا لمواجهة المجلس الانتقالي.