السفير السعودي يرد على حكومة هادي وحزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

وجه السفير السعودي لدى اليمن، صفعة جيدة لهادي وحكومته وكذا لحزب الاصلاح الذين طالبوا بموقف سعودي حازم تجاه ما تقوم به الإمارات في عدن، لا سيما بعد قيام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً بطرد حكومة هادي من عدن.

وتأتي تصريحات السفير السعودي محمد آل جابر، كرد على تصريحات مسؤولين في حكومة هادي وشخصيات اصلاحية بتحميل الإمارات مسؤولية ما جرى من طرد لحكومة الفار من عدن.

وتعمد “آل جابر” في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، اعفاء الامارات مما حدث لهادي وحكومته في عدن، حيث اشاد السفير بما اسماها بالمعالجات التي اتخذتها الامارات للاحداث في عدن، منوهاً إلى متانة العلاقات السعودية – الاماراتية، واتفاق قيادتها على اليمن.